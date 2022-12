Turquia ameaça invadir ilhas gregas

O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, voltou a ameaçar invadir as ilhas Egeias se Atenas continuar a recusar desmilitarizá-las, de acordo com a agência Lusa.

A Grécia e a Turquia disputam territórios no Mar Egeu desde a década de 1970.

Cavusolgu, que tinha ameaçado os gregos com uma invasão repentina durante a noite, avisa agora que poderá usar outras estratégias para desafiar a soberania da Grécia.

O ministro não esclareceu se vai realizar exercícios militares nas ilhas de Rodes e Lesbos, dizendo que “a bola ficou do lado da Grécia”.

As afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, foram feitas durante um encontro com o homólogo romeno, Bogdan Aurescu, no qual salientou que “Atenas é culpada pelo aumento de tensão” entre os dois países.

“A Grécia está a tomar medidas contraproducentes para a sua segurança, apesar das circunstâncias. Está a militarizar as ilhas. Por isso, não é possível ficar em silêncio sobre esta questão. É a Grécia que está a violar as regras", sublinhou o chefe da diplomacia turca."É por isso que o nosso Presidente diz que podemos invadir a qualquer momento", explicou Cavusoglu, referindo-se a uma recente declaração de Recep Tayyip Erdogan.