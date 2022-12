Avião com destino a Toronto aterra de emergência no aeroporto de Faro

Um avião da Air Transat com destino a Toronto, no Canadá, aterrou esta quarta-feira de emergência no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, obrigando a acionar o alerta vermelho do Plano de Emergência.

Em declarações à agência lusa, fonte do Centro Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Faro revelou que o alerta foi declarado pelo aeroporto pelas 12h40, para a aterragem de emergência de uma aeronave que reportou uma avaria num dos dois motores.

O avião tinha 148 pessoas a bordo e tinha descolado de Faro pelas 11h40, tendo aterrado às 13h09 em segurança e sem registo de problemas com passageiros e tripulantes.

Na sequência do alerta vermelho decretado no Aeroporto Gago Coutinho, foram mobilizados todos os agentes de Proteção Civil do distrito de Faro adstritos ao plano, concretamente todas as corporações de bombeiros da região, forças policiais e serviços médicos, num total de mais de uma centena de operacionais - que foram desmobilizados depois da aterragem em segurança do avião.