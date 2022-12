Talibãs fazem primeira execução pública desde tomada do poder

As autoridades do Afeganistão, executaram esta quarta-feira um afegão condenado por ter matado um homem há cinco anos e ter roubado a sua mota e telemóvel, comunicou um porta-voz dos talibãs.

Os responsáveis pelo poder no Afeganistão pretendem continuar a aplicar as políticas duras implementadas desde que voltaram ao poder em agosto do ano passado.

Recorde-se que nos anos 90, quando os talibãs estavam no poder, efetuaram execuções públicas, flagelações e apedrejamentos.

A execução ocorreu na província de Farah e teve centenas de pessoas a assistir à condenação, entre eles altos funcionários talibãs, incluindo de Cabul e da província, segundo Zabihullah, porta-voz máximo do Governo talibã.