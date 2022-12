Choque das taxas de juro deverá atingir no primeiro semestre de 2023

“A subida generalizada dos preços levou os bancos centrais a atuarem. Na Zona Euro, o Banco Central Europeu (BCE) tem vindo a subir as taxas de juro de referência. Este aumento da taxa diretora tem elevado os custos de financiamento e gerado restrições nos balanços, o que se tem traduzido em critérios mais rigorosos para a concessão de crédito a famílias e empresas no terceiro trimestre deste ano”. Este é um dos alertas dos especialistas da Allianz Trade, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos –, no seu último estudo.

O documento diz ainda que, os critérios para a atribuição de crédito deverão ser ainda mais rigorosos neste quarto trimestre, “o que terá efeitos sobre as famílias e empresas nos próximos meses”. E acrescenta: “Para as famílias, incluindo as portuguesas, o choque das taxas de juro deverá estar a aproximar-se, podendo mesmo materializar-se no próximo ano”.

Os especialistas como acreditam que que o pico da taxa de juro de referência na Zona Euro deverá ser alcançado no primeiro trimestre de 2023 apontam que o período médio de passagem da taxa de juro de referência para as taxas bancárias, no caso de Portugal, deva ocorrer no segundo trimestre de 2023, à semelhança das projeções para Espanha e Itália. Já no caso da economia alemã e francesa, as previsões admitem que esta transmissão só deverá acontecer no terceiro trimestre do próximo ano. “O aumento das taxas de juro deverá levar as famílias a perder poder de compra. No entanto, os economistas da acionista da COSEC admitem que as poupanças obtidas durante a pandemia podem ajudar a compensar parte dos efeitos que a escalada dos juros vão ter no orçamento das famílias da área do euro”, afirmam.

A Allianz Trade prevê também uma subida das taxas de juro para as empresas no primeiro semestre do próximo ano. “As previsões da acionista da COSEC sugerem que a dívida das empresas não financeiras deverá escalar para novos recordes em termos absolutos e um aperto global das condições financeiras. Estes dois efeitos deverão intensificar as despesas com juros e aumentar os custos das empresas”, salientam, acrescentando que “a continuação da subida das taxas de juro de referência vai aumentar os juros que as empresas pagam para se financiar, levando a uma diminuição das margens de lucro das empresas”. E entre as principais economias do euro, a Itália, Espanha e França são os países em maior risco de enfrentarem este cenário.