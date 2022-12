O Pai Natal e a reciclagem

Por Marcelo Guerreiro, presidente da RESIALENTE

O Pai Natal povoa o imaginário dos mais jovens, sendo um dos muitos protagonistas das tradições natalícias que compõem o ambiente positivo e solidário vivido pelas famílias e as comunidades das nossas terras.

Para além das tradições, mais ou menos enraizadas na identidade das comunidades, o Natal transporta consigo grandes impulsos de consumo que são geradores de renovados desafios para o tratamento dos resíduos, a reciclagem e o esforço de afirmação da economia circular, como parte da construção da sustentabilidade que queremos.

Tal como no dia-a-dia ou no resto do ano, esta época tão especial, pode e deve contar com pequenos gestos que contribuem para grandes resultados no reforço da consciência ambiental e na boa gestão dos resíduos gerados pelas dinâmicas individuais, das famílias e das comunidades.

O desafio é criar as condições para uma boa separação e reciclagem dos resíduos, com reutilização sempre que possível, tendo em conta os ritmos de recolha, a capacidade dos espaços de armazenamento e o sentido de responsabilidade com a comunidade.

Na RESIALENTEJO, responsável pelo Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo, trabalhamos a pensar no quotidiano, nos eventos especiais, mas também no Natal, sempre focados na concretização de respostas no presente e na construção de novos futuros, preservando o essencial das nossas identidades e territórios. Este trabalho, da empresa intermunicipal, dos municípios e dos cidadãos, recentemente reconhecido com a atribuição do Selo de Qualidade da ERSAR 2021, deve ser mantido na época de Natal, em que se geram mais resíduos.

O Pai Natal, mais ou menos generoso, procura alimentar o imaginário dos mais novos e é a pensar neles que devemos procurar reciclar os materiais e colocá-los nos ecopontos certos quando for oportuno, até pode ser alguns dias depois, para evitar amontoados e más imagens no espaço público. Um pouco de consciência individual não custa nada e os trabalhadores que fazem as recolham também têm direito a viver esta época especial.

Muitos dos embrulhos e caixas dos presentes podem e devem ser reciclados.

O Pai Natal pode ser azul.

As brochuras de instruções de montagem ou de utilização de equipamentos, os cartões de Natal, as caixas de jogos, as embalagens de presentes e as revistas, jornais e catálogos de prendas devem ser colocados no ecoponto azul, destinado ao papel e cartão. No entanto, se o papel de embrulho for brilhante ou reluzente, provavelmente significa que tem um tratamento que impossibilita a reciclagem. Se assim for devem ser colocados no lixo indiferenciado.

O Pai Natal pode ser amarelo.

As embalagens de plástico de brinquedos devem ser colocadas no ecoponto amarelo. Caso sejam de cartão e tenham uma janela em plástico, deve tentar separar estes dois materiais e colocar no ecoponto azul e amarelo, respetivamente. Se não conseguir separá-los, deve colocar a embalagem no ecoponto do material predominante. Os pacotes de plástico de alimentos, os sacos de plástico, as latas de bebidas, conservas e os pacotes de alimentos líquidos devem ser depositados no ecoponto amarelo. O mesmo devendo ser feito com as garrafas e aos garrafões de plástico.

O Pai Natal pode ser verde. As garrafas, os frascos e os boiões de vidro são bem-vindos ao ecoponto verde. O vidro é um dos materiais que podem e devem ser reciclados, quer na sua reutilização para outros fins, quer na sua transformação novos recipientes, sendo a reciclagem muito importante para o cumprimento das metas ambientais.

O Natal é o que quisermos.

As caixas de cartão com gordura e os guardanapos devem ser colocadas no lixo comum.

Os óleos alimentares que são usados para cozinhar os fritos de Natal devem ser encaminhados para destinos adequados, pois podem ser valorizados em produtos como biodiesel e sabão.

Dar um presente ao meio ambiente é reafirmar no Natal, época de grandes consumos, o sentido de separação, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais que são utilizados nos momentos de festa, da compostagem ao reaproveitamento das embalagens, do vidro ou plásticos ao muito papel presente nas vivências especiais com a família, os amigos e as comunidades.

No Baixo Alentejo, queremos dar um presente ao ambiente. É tempo de redobrar o esforço de reciclagem! O Pai Natal agradece!