Morreu Fernando Pádua, o "médico do lacinho"

Morreu, esta quinta-feira, Fernando Pádua, professor e médico cardiologista. A notícia foi confirmada pela Fundação Professor Fernando de Pádua. Tinha 95 anos.

"É com enorme tristeza e consternação, que comunicamos a 'partida' do nosso muito querido professor! Deixou-nos hoje ao amanhecer. As palavras são poucas para agradecer o tanto que fez pelos Corações de todos nós! Lutou incansavelmente até ao fim dos seus dias para a melhor saúde a melhor qualidade de vida de cada um", pode ler-se na nota.

Fernando Pádua, professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, criou a Fundação Portuguesa de Cardiologia.

O médico dedicou grande parte do seu trabalho a estudar e a divulgar hábitos de vida saudáveis e foi pioneiro na medicina preventiva em Portugal, como forma de melhorar o bem-estar e a saúde da população.

O “médico do lacinho” como muitos o conheciam, também pela sua presença na comunicação social, morreu em casa, em Lisboa, esta manhã, tendo estado hospitalizado durante várias semanas devido a uma queda que sofreu recentemente.