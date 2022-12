Lagarde pede aos bancos para criarem provisões

A presidente do Banco Central Europeu pediu aos bancos da zona do euro para criarem “provisões adequadas” e planearem a utilização dos seus capitais com “prudência” por causa da crise.

Lagarde disse ainda que os bancos “devem estar vigilantes sobre os riscos de crédito e permanecer vigilantes para possíveis erros nos seus modelos”.

Lagarde, que também preside o ESRB, que é um grupo que foi criado em 16 de dezembro de 2010 para dar resposta à crise financeira em curso, também alertou para os problemas enfrentados pelos fundos do mercado monetário, que podem igualmente fornecem crédito à economia real e estão altamente ligados ao restante do sistema financeiro, incluindo os bancos.

Estes fundos sofreram um "stresse agudo de liquidez" em março de 2020 após o surgimento da pandemia de covid-19, o que "reflete desequilíbrios estruturais de liquidez", segundo a presidente do BCE.

Os fundos do mercado monetário oferecem liquidez para a procura dos investidores, enquanto estes investem em ativos menos líquidos, adiantou.