Vieira da Silva reúne com municípios mais afetados para avaliar impacto das inundações

A Ministra da Presidência reunirá, amanhã, pelas 11h30, com a Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e com os municípios mais afetados para avaliar o impacto das cheias e eventual necessidade de apoios.

De acordo com o Gabinete de Vieira da Silva, em comunicado, o encontro terá lugar no Edifício sede da AML.

Desde as 00h00 desta quinta-feira até as 7h00, foram registadas 1.977 ocorrências em todo o país, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com destaque para 913 em Lisboa. Na capital, ainda se fazem contas aos prejuízos.

Recorde-se que a chuva que caiu esta noite atingiu os 80 milímetros, cerca de 63% do valor esperado para o mês de dezembro, informou Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA.

Importa igualmente lembrar que o Presidente da República lamentou ontem a morte de uma mulher de 55 anos, em Algés, devido ao mau tempo, no concelho de Oeiras. "Eu queria apresentar naturalmente os meus sentimentos à família da senhora que faleceu nestas condições dramáticas. Tão nova", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, em Alcântara, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

O Presidente da República não quis apontar dedos, mas a "grande lição a tirar" é a "necessidade de obras estruturais na capital".