Gato e duas pessoas resgatados em alto mar pela Força Aérea

A Força Aérea resgatou, na manhã desta quinta-feira, duas pessoas e um gato quando estes estavam a bordo de um veleiro a 257 km da ilha do Porto Santo.

"O casal navegava em alto mar quando a embarcação ficou sem leme e sem piloto automático. Para a missão foi destacado o helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', em alerta permanente naquela ilha do Arquipélago da Madeira", como é possível ler num comunicado enviado por aquela autoridade.

"Com o casal fora da embarcação, também a tripulação de alerta resgatou um gato, o animal de estimação que seguia no veleiro", é acrescentado, sendo que com os três já a bordo do helicóptero, o EH-101 Merlin seguiu para Porto Santo, tendo o casal sido encaminhado para a unidade de saúde local.