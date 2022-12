Contra pusilanimidade política

por Pedro d'Anunciação

Porque é que Macron se mostra tão pusilânime (cobarde) em relação a Putin. Não terá aprendido nada com a História? Será que Hitler teria sido igualmente perigoso se as autoridades democráticas ocidentais, designadamente as francesas, não tivessem sido tão pusilânimes, num enorme esforço para não o deixar completamente insatisfeito? E o próprio Mussolini?

Podem ambos dizerem agora o que quiserem (Macron deu uma entrevista nos EUA e Putin falou aos seus apaniguados), que não alteram o essencial. Putin, apesar de ir à Ponte da Crimeia, nem se atreve a ir á frente de batalha, como o corajosíssimo Zelensky.

Putin já mostrou ao que vem, e no seu espírito imperialista-nazi só se satisfaz quando for travado pela força (único argumento que reconhece), ou quando atingir os seus objectivos. Ainda por cima está rodeado de gente imperialista-nazi, escolhida por ele.