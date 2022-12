Despenalização da eutanásia aprovada no Parlamento

O texto final sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi aprovado, esta sexta-feira, no Parlamento.

A aprovação ocorreu após terem sido rejeitados, em plenário na Assembleia da República, pedidos, do PSD e do Chega, para adiar a votação do texto final para a despenalização da eutanásia.

O diploma foi aprovado com os votos a favor do PS, de seis deputados do PSD, do BE, da IL, do PAN e do Livre.

O Chega, o PCP e seis deputados do PS votaram contra, enquanto que a deputadas do PSD, Lina Lopes e Ofélia Ramos, e o deputado socialista Jorge Salgueiro Mendes se abstiveram.

A decisão passa agora para o Presidente da República que irá, pela terceira vez analisar, um diploma para despenalizar a eutanásia.