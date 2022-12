Nuno Mendes e Danilo Pereira regressam a Paris

Os dois jogadores vão recuperar das lesões no PSG.





O Paris Saint Germain (PSG) comunicou que Danilo Pereira e Nuno Mendes já estão a trabalhar no centro de treinos da equipa em Poissy.

“Em concordância com a equipa médica da seleção portuguesa, Danilo Pereira e Nuno Mendes juntaram-se ao centro de treinos do PSG, na sexta-feira, 9 de dezembro, com o objetivo de prosseguirem a reabilitação", informou o clube francês.

Os dois jogadores tiveram de abandonar a Seleção Nacional, depois de se terem lesionado durante o campeonato do mundo no Qatar e desta forma não conseguiram recuperar a tempo de continuar a participação no Mundial.

Danilo Pereira sofreu uma fratura de três arcos costais durante um treino, já Nuno Mendes sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo da fase de grupos contra o Uruguai.