Detidos dois homens suspeitos da morte de jovem de 20 anos em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 39 e 27 anos, suspeitos da morte de um jovem de 20 anos em Setúbal, comunicou a PJ, de acordo com a agência Lusa.

A Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em inquérito titulado pelo DIAP de Setúbal, localizou, identificou e procedeu à detenção de dois homens de 39 e 27 anos, suspeitos de serem os autores do homicídio ocorrido no passado dia 27 de novembro, em Setúbal, que vitimou um jovem de 20 anos”, indica a PJ num comunicado.

A Polícia Judiciária afirmou que os suspeitos abordaram um grupo de jovens, no qual se encontrava a vítima mortal.

“Na sequência dessa abordagem, um dos suspeitos obrigou um dos jovens a entrar numa viatura, enquanto o segundo desfere um golpe com arma branca que atinge outro, vindo este a falecer no hospital”,pode ler-se na nota .

A PJ afirma que os suspeitos abandonaram o local de imediato “raptando um dos jovens” e algum tempo depois regressaram ao mesmo local, onde o abandonaram, fugindo de seguida.

A Judiciária revela ainda que um dos suspeitos foi detido no passado dia 2, no âmbito de um mandado de detenção emitido pelas autoridades suecas, “por factos praticados pelo suspeito naquele país”.

Já o outro suspeito fugiu no dia 30 de novembro para a Suécia, onde foi detido e aguarda extradição.