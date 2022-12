Surto de covid-19 não trava jogos no Mundial

AL-RAYAAN – Ao contrário do que foi dado a entender na fase em que cada um de nós que demandou o Qatar para estar presente, seja em que condição fosse, nesta fase final do Campeonato do Mundo, recebemos das autoridades qataris, e da plataforma Hayya – que, de alguma forma, procedeu ao controlo generalizado dos estrangeiros que viajaram até cá, monitorizando as nossas movimentações e controlando os documentos necessários – o teste da covid, sublinhado com carácter de obrigatoriedade deixou de o ser um mês antes do jogo de abertura. Fiz o meu, e paguei-o claro está!, meti-o no bolso do casaco e nunca mais o tirei. Não houve uma alma que prestasse atenção ao assunto porque nem sequer houve assunto. Mas, nos últimos dias, têm sido muitos os casos de infecções respiratórias que se espalham por todo o país e, principalmente, criando uma ligeira onda de incómodo que, assim como assim, não parece chegar ao caos generalizado.

Atacado por uma das minhas habituais sezões de malária à qual se seguiu uma tosse persistente e cavernosa, optei por novo teste que acabou por se revelar negativo. Mas fiquei a saber, pelo pessoal da clínica, que o número de testes covid aumentou significativamente na última semana. Por toda a cidade de Doha, as pessoas estão a ser atacadas por surtos de infecções respiratórias e a recorrer aos serviços competentes para perceberem o que se passa. Ressalva-se, obviamente, que isto não é matéria que preocupe a grande maioria dos imigrantes que vivem no fundo da cadeia alimentar, os mesmos que se juntam em grupos numerosos, de duas ou três dezenas, em frente aos estabelecimentos comerciais que colocam ecrãs de televisão virados para a rua, transmitindo em directo os jogos do Mundial – um foco infeccioso ambulante, por assim dizer. Já tinha sabido através do meu velho companheiro de muitos anos que aqui vive, Daffrallah Mouadhen, que os meios de comunicação qataris têm revelado, com a reserva habitual que rodeia uma situação destas (ainda por cima aqui, onde a imprensa é, tal e qual dizia Salazar, um alimento intelectual mas que, como todos os alimentos, deve ser vigiado), um surto infeccioso absolutamente invulgar e, mais estranhamente ainda, têm sido detectados vírus que não fazem parte do espectro habitual.

