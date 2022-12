"Há ausência de memória no politicamente correto"

Ângelo Correia considera patética a atitude do Ocidente relativamente ao Campeonato do Mundo de futebol no Qatar. As autoridades portuguesas foram atrás desta nova ‘cruzada’, agora por causa do futebol.





por João Sena

Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna de Cavaco Silva, analista político e empresário, é também um profundo conhecedor do mundo árabe, tendo exercido o cargo de presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa. Em entrevista ao Nascer do SOL, dá uma visão global e abrangente dos valores que opõem o Ocidente à civilização islâmica e que entraram de forma abrupta na agenda da política internacional por causa do chamado desporto-rei. Dizem que «o futebol é a coisa mais importante de entre as coisas menos importantes», mas foi o Campeonato do Mundo do Qatar que serviu de rastilho a um movimento global de boicotes e contestação a uma realidade que esteve 12 anos esquecida.

Uma onda de manifestações islamofóbicas agitou muitos países ocidentais por causa da violação dos direitos humanos e não só. Contudo, o que choca profundamente o Ocidente é considerado pelos árabes como uma interferência na sua civilização.

O mundo árabe é composto por países localizados no Golfo Pérsico, Oriente Médio e África, e com valores e culturas diversificadas. A realização de um grande evento desportivo no Qatar levantou a questão a violação dos direitos humanos nesse país. O problema de base é saber se a visão do Ocidente desses direitos é, ou não, razoável no emirado. O comentador político explicou: «Com base nos valores cristãos e iluministas, os direitos humanos têm uma preponderância substantiva e decisiva na nossa civilização. Existem, porém, civilizações com outros valores, com outras maneiras de viver e de encarar o Mundo. A questão que se coloca é saber se a nossa civilização se sobrepõe a outras civilizações».

Hipocrisia do Ocidente

Altos responsáveis europeus não foram ao Qatar para não branquear o regime, nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que, no entanto, enviou um dos seus vice-presidentes à abertura do Mundial em sua representação, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também recusou ir ao Campeonato do Mundo, mas esteve semanas antes no país em visita oficial. Aliás, têm sido muitos os sinais contraditórios, como bem explicou Ângelo Correia: «É uma hipocrisia e um complexo de superioridade do Ocidente. Está a penalizar-se a si próprio pelos erros do passado relativos à colonização bárbara de alguns países, ao mesmo tempo que assume a superioridade do presente, como se nada tivesse acontecido. Há uma contradição na Europa entre ter pecado por excesso nesta matéria e mostrar uma supremacia sobre aqueles que não estão no seu trilho. É uma atitude equívoca, patética e contraditória».

Portugal seguiu a mesma narrativa, com o Presidente da Républica, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, a fazerem declarações consideradas ‘hostis’ pelo Governo qatari e que obrigaram a intensos esforços diplomáticos para evitar um ajuste de contas por parte do emirado com consequências desagradáveis para Portugal. A situação amenizou com o discurso mais assertivo do presidente da Assembleia da Républica, Augusto Santos Silva, aquando da sua deslocação a Doha. Depois disso, também o primeiro-ministro voltou ao Qatar para assistir a um jogo da seleção nacional e... nada de direitos humanos.

«A posição portuguesa sobre o Qatar foi análoga em alguns termos e circunstâncias, houve algum oportunismo de certas pessoas e de alguns partidos. Hoje em dia há duas questões que escapam à realidade democrática portuguesa, e que são a ausência de memória e uma agitação em torno do politicamente correto. As pessoas seguem o politicamente correto e não a sua consciência. É transversal a todo o país e a outros Estados. Atualmente, a democracia sofre de uma crise de representação provocada pela ausência de memória coletiva» fez questão de referir o antigo ministro do PSD, que reforçou a sua ideia: «Acredito que a democracia tem força quando as instituições democráticas têm força. Quando essas instituições começam a esboroar-se é o próprio sistema político que se esboroa. Sempre defendi as instituições, mas se alguns atos do atual Presidente da Républica podem, eles mesmos, contribuir para essa erosão, que sejam praticados por ele e não por mim».

