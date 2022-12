Novos prédios agravam inundações em Lisboa

A CUF Tejo, o LX Factory e a sede da EDP são alguns dos exemplos de edifícios que dificultam o escoamento de água. Fenómenos destes vão ocorrer com mais frequência e com mais intensidade e o plano de drenagem feito a pensar nos dias de hoje poderá ficar ultrapassado – a exemplo do que se passa com Veneza.





A construção dos novos edifícios na zona ribeirinha de Lisboa agravou o problema de inundações que se assistiu esta semana, dizem vários especialistas ouvidos pelo Nascer do SOL. O arquiteto Tiago Mota Saraiva explica que «quando se está a discutir os planos de novos projetos, como a CUF Tejo parece que estes problemas não existem. Nos últimos anos e sobretudo 2012 é muito marcante porque já se sabia isto e lembro-me de estar presente nas discussões sobre o PDM e dizerem-me que era um velho do Restelo e que estava contra o progresso, porque o progresso era liberalizar os solos. E liberalizar os solos deu nisto».

Mota Saraiva é perentório: «Não podemos estar continuamente a construir. E o problema agrava-se quando as câmaras obrigam os novos edifícios a terem estacionamentos nas caves. Devia ser considerado crime».

A par da CUF Tejo, o arquiteto dá outros exemplos. É o caso da nova sede da EDP, na Avenida 24 de Julho, que também foi construída recentemente e conta com estacionamento subterrâneo, exemplo que será seguido no novo Plano Pormenor do Aterro da Boavista Poente (PPABP) – que vai ter quatro novas torres à beira-rio, entre Santos e o Cais do Sodré. «São compromissos urbanísticos já encerrados e se a Câmara se não os quiser vai ter de indemnizar os promotores. Todos esses projetos urbanísticos aprovados para a frente rio são um desastre. Por exemplo, o edifício da CUF Tejo estar em paralelo ao rio é um bloqueio das águas que andam ali», salienta.

Já em relação à construção mais antiga, considera que não acarreta tantos problemas de inundações porque não conta com tantas caves. «Está mais precavida. Somos muito marcados a determinada altura pela questão do terramoto e havia esse cuidado, no entanto fomo-nos esquecendo destas coisas. E estamos continuamente a repetir erros».

Lembra ainda que a cidade de Lisboa está sob água – e até a toponímia transparece isso. «Arroios significa ribeira subterrânea. Sete Rios, Entrecampos e Alcântara são termos relacionados com água. Logo tem-se à partida uma condição que diz ‘tenham cuidado com o que está aqui em baixo’ e na verdade nunca tivemos».

