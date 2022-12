Listas e espelhos

Listas. Hoje tudo pode começar com um apontamento que logo se transforma numa lista. Além da talvez mais consensual lista de compras, hoje, as notas do telemóvel e as outras aplicações mostram isso mesmo.





Lista de objetivos, lista de novas músicas, lista de séries e filmes, lista dos próximos destinos a visitar, lista de restaurantes... enfim, as listas são como as roupas por organizar, quando damos por ela nunca acabam. Até quando se apanha uma constipação há sempre quem já saiba de cor a lista das melhores frutas para combatê-la. A nível pessoal, as listas ajudam a criar uma ideia de organização, mas de um modo geral podem ir muito além disso.

Nos últimos dias foi a Google a disponibilizar as listas dos dados (sejam palavras ou personalidades) mais pesquisados em 2022.

E na categoria dos nomes internacionais mais procurados, a lista final foi assim, precisamente por esta ordem, do primeiro ao 10.º posto:

Putin

Will Smith

Johnny Depp

Anitta

Amber Heard

Post Malone

Jaciara

Jardel

Chris Rock

Zelensky

Um ranking que se traduz em cinco temas, com início e fim na Guerra na Ucrânia, passando pelos protagonistas da cena mais comentada da última cerimónia dos Óscares, a polémica batalha legal de Hollywood entre Depp e Heard, os dois artistas que estiveram em destaque na última edição do Rock in Rio, em Lisboa, e, por fim, dois ex-concorrentes do reality show ‘Big Brother Famosos’. Já no quadro dos nomes nacionais mais ‘googlados’ do último ano, a lista é dominada por protagonistas daquela mesma ‘novela da vida real’, com 8 nomes em 10, muito provavelmente porque os dois casos já mencionados - Jardel e Jaciara -, de nacionalidade brasileira, entraram na secção ‘internacional’.

No final do dia, tal como num reality, também numa lista pode estar o espelho de uma sociedade.