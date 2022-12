Aeroporto de Manchester encerrado por causa de um forte nevão

O aeroporto de Manchester foi encerrado na manhã deste sábado depois de um forte nevão. O Reino Unido tem sido atingido pelo mau tempo, tem sido registada baixas temperaturas e queda de neve.

Os aviões no aeroporto nem conseguiram levantar voo, por isso ficaram na pista, com os passageiros a bordo. Alguns tiveram mesmo de aguardar três horas dentro dos aviões. O aeroporto está encerrado desde as 9h30 da manhã.

O Reino Unido está sob alerta amarelo e o fim de semana será marcado por uma vaga de frio acompanhda de neve e gelo, com a possibilidade das temperaturas chegarem aos -10 graus.