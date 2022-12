PSP esclarece que teve de abater vaca à solta porque representava um perigo

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP veio esclarecer que teve de abater o animal à solta na estrada, depois de não o ter conseguido controlar numa primeira tentativa de o intercetar.

O animal, de espécie bovina, foi inicialmente localizado na Segunda Circular, no sentido Aeroporto – Benfica, na zona do Colégio Militar próximo do Centro Comercial Colombo.

“Os polícias tentaram controlar o animal, mas não foi possível por este ter conseguido fugir novamente. Na fuga colocou em perigo pessoas e viaturas que circulavam naquela zona, tendo momentos antes investido contra a viatura policial causando danos”, explicou a PSP, através de um comunicado.

“No intuito de fazer cessar o perigo emergente contra pessoas e viaturas, um polícia utilizou a arma de fogo para abater o animal, tendo-o concretizado”, acrescentaram as autoridades.

O trânsito no local esteve condicionado entre as 18h10 e as 19h00, para a remoção do cadáver do animal, que foi transportado até à Casa do Animal de Lisboa, em Monsanto.

Nas redes sociais circularam várias imagens do animal à solta e a investir contra carros e pessoas.

Do nada uma vaca à solta no meio da segunda circular pic.twitter.com/W0GPcOMvXI — SeaShore 🍸 (@mariadtm23) December 10, 2022

Está uma vaca à solta na 2ª circular pic.twitter.com/HT62bHdbhV — Nuno Fraga Coelho (@nunofragacoelho) December 10, 2022