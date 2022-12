UEFA distingue seleções portuguesas

As seleções nacionais de futebol de formação foram consideradas as melhores da Europa nos últimos três anos pela UEFA. Uma distinção que mostra a qualidade do trabalho feito em Portugal.





O Troféu Maurice Burlaz premeia o desempenho das equipas nacionais nas fases finais dos Campeonatos da Europa de Sub-17 e Sub-19. Depois de terem obtido um 2.º e 3.º lugares em anos anteriores, as seleções de formação de Portugal conquistaram o troféu e o reconhecimento do organismo que tutela o futebol europeu. Na temporada passada, os Sub-17 foram eliminados pela França nas meias-finais do Europeu, nas grandes penalidades. Melhor sorte teve a seleção de Sub-19 que se sagrou-se campeã da Europa, em 2018, batendo, na final, a Itália por 4-3, após prolongamento.

O troféu tem o nome do antigo vice-presidente do Comité da Juventude da UEFA, e é a terceira vez que Portugal recebe este prémio, depois das vitórias em 1990 e 1994. O futebol de formação de Espanha conquistou o troféu por oito vezes.

O coordenador técnico do futebol de formação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Joaquim Milheiro, mostrou-se feliz pela conquista de um troféu relevante no contexto das seleções nacionais jovens. «Esta distinção reflete o que é o desempenho das seleções de Sub-17 e Sub-19 nas competições oficiais. Portugal tem conseguido um excelente desempenho e o resultado disso é chegar ao primeiro lugar do ranking na formação jovem masculina», disse o responsável da FPF. «Para nós, é muito estimulante este reconhecimento e inspira-nos para o futuro e para continuarmos a fazer mais e melhor. No fundo, o enorme talento dos jogadores, a vontade em jogar com qualidade e a determinação para valorizar Portugal têm sido determinantes para o sucesso», sublinhou Joaquim Milheiro. O responsável pela formação na FPF explicou o que está na base deste reconhecimento internacional «é o resultado da mudança de paradigma no que diz respeito à organização de jogo, ao método de treino, à forma de selecionar um jogador, ao plano estratégico da federação e à articulação entre os diferentes departamentos», e sublinhou «há 11 anos que várias gerações trabalham para sermos os melhores».

Novos desafios

Depois da entrega do Troféu Maurice Burlaz a Portugal, foram realizados os sorteios da fase de apuramento para os campeonatos da Europa dos dois escalões. A seleção nacional de Sub-17 vai defrontar na Ronda de Elite a República Checa, Polónia e Eslováquia. No que diz respeito ao apuramento para o europeu de 2024, Portugal vai jogar com a República Checa, Montenegro e Albânia. Em relação à seleção de Sub-19, a equipa das ‘quinas’ vai defrontar a Croácia, República Checa e Suécia na Ronda de Elite, um grupo com seleções de reconhecida qualidade.