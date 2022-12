Chuva forte coloca nove distritos do continente sob aviso laranja

Estão sob aviso laranja, até as 12h00 de hoje, os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga, passando depois para aviso amarelo até as 6h00 de terça-feira.





Nove distritos do continente estão, esta segunda-feira, sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte que poderá vir acompanhada de trovoada, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estão sob aviso laranja, até as 12h00 de hoje, os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga, passando depois para aviso amarelo até as 6h00 de terça-feira.

Além disso, o IPMA colocou também os distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre a amarelo entre as 12h00 de hoje e as 06h00 de terça-feira devido à chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Viseu, Évora, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga voltam a estar sob aviso amarelo na terça-feira por causa da chuva forte.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga estão igualmente sob aviso amarelo até às 15h00 de hoje, e Faro e Beja entre as 12h00 e as 15h00 de terça-feira, devido ao vento forte.

Estão ainda sob aviso amarelo os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga até às 00h00 de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros.