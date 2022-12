Espertice vã dos russos

Enquanto, nas notícias conhecidas, os ucranianos atacam as forças militares russas, estas definiram como objectivo os civis ucranianos. Como é natural, o grande sucesso que se conhece é da Ucrânia, não da Rússia. É a espertice de Putin a funcionar contra si. Os ataques à Rússia e à Crimeia são a alvos militares.





A única forma de ganhá-la, digam alguns generais de espírito mais nazi o que quiserem, é combatendo os militares do outro lado. Ainda bem que a espertice de Putin não lhe dá para perceber isso.

As suas mentiras valem-lhe igualmente de pouco, e por pouco tempo. Agora descobriu que terá de ser a Rússia a terminar a Guerra que começou sozinha, e com perdas naturais, limitando-se a suplicar que não o deixem perder tudo, para não ficar mal. E conta com isso ter um cessar fogo para se rearmar. Mas como já ninguém acredita nele, e ao mesmo tempo vai lançando os seus ataques contra os civis (que aliena estupidamente, não se limitando a aterrorizá-los), perde a pouca credibilidade que ainda podia ter junto de alguns dos mais pusilânimes, dispostos por isso a dar-lha.