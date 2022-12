Efemérides de 12 de Dezembro (2022)

2018. O ex-advogado do ex-Presidente dos EUA, Michael Cohen, foi condenado por ter comprado o silêncio de 2 mulheres com quem Trump estivera.





1812 O Exército de Napoleão foi derrotado há 208 anos na sua Campanha na Rússia, embora depois tomasse Moscovo (ver Guerra e Paz, de Tolstoi), acabando por ser definitivamente desbaratado com a ajuda de um clima terrível.

1901 O físico e inventor italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), criador do sistema prático de telegrafia sem fios em 1896, efetuou há 121 anos a primeira comunicação entre o Reino Unido e S. João da Terra Nova.

1986 Foi assinada há 36 anos a escritura constitutiva da Agência LUSA, que resulta da fusão da ANOP ( criada em 1974, a partir da nacionalização da ANI) com a NP (privada, de 1982), entrando em funcionamento em Janeiro de 1987.

1997 Começou há 25 anos, em Paris, o julgamento de Ilich Ramirez Sanchez, o mercenário e terrorista assassino Carlos, "o chacal" (n.1949), raptado um ano antes no Sudão pelas autoridades francesas, encontrando-se sentenciado em prisão perpétua.

2001 A UE rejeitou há 21 anos qualquer possibilidade de conceder a extradição de suspeitos para países com a pena de morte, como os EUA.

2016 Soube-se há 6 anos que o Estado português perdeu mais de 30 milhões de euros no processo de venda de três minas de diamantes angolanas que foi concretizado quatro dias antes de o governo do PSD/CDS ser derrubado pela “geringonça”. No mesmo dia em que o ex-primeiro ministro (1995-2002) português António Guterres (n.1949) jurou o cargo de secretário-geral da ONU.

2018 O ex-advogado do ex-Presidente dos EUA, Michael Cohen, foi condenado por ter comprado o silêncio de 2 mulheres com quem Trump estivera.

2021 Reabriu há 1 ano a basílica de Guadalupe, no México, para a visita de peregrinos celebrando o 490º aniversario do milagre de Tepeyac, também no México (uma espécie de Milagre das Rosas, em que um índio garantiu ter visto Nª Senhora), que fora encerrada em 2020 pela pandemia de COVID-19.