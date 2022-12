Ator Thiago Rodrigues espancado no Rio de Janeiro

O ator Thiago Rodrigues foi, no sábado, assaltado e espancado por cinco pessoas no mesmo em que saía de um bar na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil.

O jornal O Globo revela que o artista ficou sem telemóvel e também terá ficado várias horas inconsciente na sequência das agressões de que foi alvo.

Thiago Rodrigues só acordou de manhã, quando recebia assistência médica por uma cidadã. O ator terá tentado fugir, sem sucesso.

O artista tem participado em vários projetos em Portugal, como as novelas da TVI 'Valor da Vida, 'Prisioneira' e 'Quero É Viver'.