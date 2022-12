Manuel Pizarro recebe autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra no dia 20

Apesar de se sentirem “satisfeitos” com o resultado, André Martins considera que tudo "podia ter sido evitado se tivesse sido dado uma resposta ao pedido de uma reunião.





Os presidentes das câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão estar reunidos com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no dia 20 de dezembro.

A notícia surge depois de os três autarcas se terem deslocado, esta segunda-feira, ao ministério da Saúde, por não terem obtido qualquer resposta ao pedido de reunião urgente no âmbito da falta de profissionais de saúde no Hospital de São Bernardo, que integra o Centro Hospitalar de Setúbal, na sequência do encerramento da Urgência Pediátrica daquele hospital, na passada terça-feira.

Assim, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, explicou que os autarcas foram recebidos pela chefe de gabinete e que ficou agendado um encontro com o ministro da Saúde para dia 20 de dezembro, às 19h00.

"Cá estaremos, porque é uma necessidade defender os interesses das populações dos nossos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, que precisam de ter melhores condições de acesso às no centro hospitalar de Setúbal”, disse.

Os autarcas procuram "garantias de que haverá medidas que façam um caminho para resolver definitivamente os problemas do centro hospitalar de Setúbal", incluindo um quadro de pessoal nos diversos departamentos "para garantir que os serviços estão em condições de funcionar com pessoal próprio - médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico".