Cantora Patti LaBelle retirada de palco devido a ameaça de bomba

O concerto que a cantora Patti LaBelle deu no passado sábado, no Teatro Riverside, em Milwaukee (EUA), foi interrompido devido a uma ameaça de bomba.

A artista, após ter interpretado três canções, foi rodeada em palco por alguns membros da sua equipa de segurança, que imediatamente a retiraram de cena. Apesar do susto, não foi encontrado qualquer artefacto explosivo.

Todos os membros da audiência foram retirados em segurança, de acordo com o jornal “Milwaukee Journal Sentinel”.

My love goes out to you Patti Labelle. You tried to make it such a loving and joyful holiday and someone had to ruin it for you #pattilabelle #Milwaukee #riversidetheatre #threat pic.twitter.com/VBRqANgA3D