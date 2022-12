Amiga de Giorgia Meloni assassinada em tiroteio num café

Entre as mulheres assassinadas está uma amiga da primeira-ministra italiana, Nicoletta Golisano, sendo as outras duas vítimas Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio.





Um homem, de 57 anos, foi detido pelas autoridades italianas depois de ter assassinado, no domingo, três mulheres que se encontravam num café, em Roma. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Entre as mulheres assassinadas está uma amiga da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, Nicoletta Golisano, sendo as outras duas vítimas Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio.

No café, situado no distrito de Fidene, decorria uma reunião do comité de residentes de um quarteirão local. Luciana Ciorba, vice-presidente do grupo, relatou, citada pelo jornal italiano “La Repubblica”, que o atirador entrou no estabelecimento, a gritar: “vou matar-vos todos", tendo depois começado a disparar.

Através do Facebook, Meloni expressou as suas condolências à família de Nicoletta Golisano: "Nicoletta era uma mãe protetora, uma amiga sincera e discreta, uma mulher forte e frágil ao mesmo tempo. Mas acima de tudo ela era uma profissional com um senso de dever fora do comum. Foi esse sentido de dever que a levou lá, no domingo de manhã, onde um homem estava à espera para atirar e matá-la, juntamente com outras duas mulheres, durante uma reunião de apartamento em Roma", pode ler-se.

"Nicoletta era minha amiga. Ela deixa o marido Giovanni e um lindo menino de 10 anos, Lorenzo. Com a sua família, outras famílias, a quem expresso a minha mais profunda simpatia, foram destruídas", disse ainda a governante.



O homem tem historial de agressividade e de disputas com alguns membros daquele comité, tendo sido resistência por participantes da reunião e acabando sendo preso pelas autoridades.

Entre os feridos encontram-se, ainda, duas mulheres e dois homens, um deles em estado grave.