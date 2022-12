Proteção civil alerta para "agravamento" do tempo com chuva forte e ventos extremos

A Proteção Civil tinha registado, até as 7h00 desta segunda-feira, 526 ocorrências relacionadas com a intempérie, a maioria no Norte do país.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fez esta segunda-feira um ponto de situação sobre o meu tempo que se fazer sentir em Portugal, revelando que é esperado “um agravamento da precipitação na região de Lisboa e Vale do Tejo”.

"Mantemos até dia 15 a precipitação forte e persistente, condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e aqui, especialmente no final do dia de hoje e madrugada do dia de amanhã, a possibilidade de ocorrência de fenómenos com alguma intensidade de vento, fenómenos extremos de vento, numa faixa entre os distritos de Leiria, Setúbal e depois mais para o interior do país, atingindo Lisboa, Santarém, Évora e Portalagre", afirmou André Fernandes, comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes.

O responsável referiu ainda que a Proteção Civil vai manter "o agravamento do vento na generalidade, com rajadas de vento de 80 km/h e, localmente, 120 km/h na região sul durante a manhã de dia 13". A agitação marítima também se vai manter forte, com ondas de sudoeste de quatro a cindo metros, ainda que não sejam esperadas “situações gravosas" na bacia do Douro, .

A Proteção Civil tinha registado, até as 7h00 desta segunda-feira, 526 ocorrências relacionadas com a intempérie, a maioria no Norte do país.