Três crianças morreram após caírem dentro de lago gelado no Reino Unido

Três crianças, com idades entre os oito e os 11 anos, morreram, no fim de semana, após terem caído dentro de um lago gelado no centro de Inglaterra, informaram esta segunda as autoridades britânicas.

Os meninos, de 11, 10 e 8 anos e um quarto menino de 6 anos, foram retirados, no domingo, do lago em Solihull, em paragem cardiorrespiratória, tendo sido levados para o hospital. A mais nova permanece em estado grave.

"Infelizmente, eles não puderam ser reanimados e os nossos pensamentos estão com as suas famílias e amigos neste momento profundamente devastador", disse a polícia de West Midlands, em comunicado.

“As buscas no lago continuam para determinarmos exatamente o que aconteceu e se mais alguém caiu à água.”

Three boys have tragically died after falling into the lake at Babbs Mill Park in Solihull yesterday.



The boys were rushed to hospital after being pulled from the water.



Our thoughts are with their family and friends at this devastating time.



⬇️https://t.co/hlTgTl8Zzc pic.twitter.com/dlBCJE78Yr