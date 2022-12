O pecado de Medina

Ficamos a saber que Portugal tem um ministro das Finanças que não quer Portugal a crescer - será caso único no planeta - nem vê drama no facto do país ser ultrapassado por concorrentes muito improváveis.





Por Nuno Melo

Desde 2015, quando este PS ascendeu ao poder, Portugal vem sendo arrastado para o fundo na lista dos países que menos crescem na UE, ultrapassado pela Polónia e pela Hungria, antes disso pela Estónia e pela Lituânia e agora pela Roménia, bem mais pobres no momento das respetivas adesões.

Em 2015 o PIB per capita de Portugal era de 78% da média da UE, correspondente ao 17.º lugar entre 27 países, passando para 74% dessa média em 2021, equivalente ao 21.º lugar. Seria suposto que a tendência, sendo grave, não fosse desvalorizada por nenhum governante com mínimos de racionalidade. Tragicamente, com o PS não é assim.

Enquanto Portugal bate todos os recordes de dívida em valor absoluto, despesa pública e carga fiscal, o ministro das Finanças Fernando Medina, numa declaração politicamente alucinada, veio dizer que «a Roménia quer crescer, nós queremos outras coisas». O pecado é pouco menos que mortal.

Ficamos a saber que Portugal tem um ministro das Finanças que não quer Portugal a crescer - será caso único no planeta - nem vê drama no facto do país ser ultrapassado por concorrentes muito improváveis. Mesmo assim, no dia de hoje, ainda se mantém no lugar.

O que Fernando Medina tinha de ter presente é que se Portugal aderiu à CEE em 1986, os países de Leste, formatados pela pobreza e atraso da experiência soviética, aderiram à UE muito mais tarde, em condições de evidente desvantagem competitiva. Em 2004 entraram a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, a Letónia, a Estónia, a Lituânia, a República Checa e a Eslováquia, em 2007 a Bulgária e a Roménia e em 2013 a Croácia.

Significa que quando os países de Leste aderiram, Portugal já levava 18 anos de avanço em relação ao grupo de 2004, 20 anos em relação ao grupo de 2007 e 27 anos sobre a Croácia, medidos por muitos milhares de milhões de euros, supostamente entregues no pressuposto de nos aproximarmos do pelotão dos mais ricos. É rigorosamente para isso que existe a política de coesão. No entanto, facto é que bastaram poucos anos para os novos países corrigirem problemas estruturais, controlarem as dívidas públicas, adotarem políticas fiscais competitivas e crescerem sustentadamente, ultrapassando Portugal, que primeiro marcou passo e agora cai com estrondo. Para que se perceba, depois de anos de bom desempenho, entre 2015 e 2021 o PIB per capita da Polónia cresceu de 69% da média da UE para 77%, o da Hungria de 70% para 76%, o da Lituânia de 75% para 88% e o da Estónia de 76% para 87%, enquanto o de Portugal retrocedeu de 78% para 74%.

A razão é muito fácil de identificar: ao contrário do que sucede na maior parte dos países de Leste em causa, em Portugal, o PS persiste num modelo errado de mais dívida e mais despesa, à custa do esforço de quem trabalha. Para o PS, ter sucesso na vida é pecado e os impostos são o castigo com que no Governo se asfixia a classe média cada vez mais exígua e se retira competitividade às empresas. Portugal é o país com a taxa de IRC mais alta entre os 38 países da OCDE e atingiram-se valores recorde de carga fiscal sobre o trabalho.

Incompreensivelmente, nem mesmo o impacto da economia de guerra leva o PS a alterar o caminho. Em Portugal só 3% dos jovens ganham mais de 1600 €. Mesmo assim, o partido chumbou em Lisboa a proposta de isenção de IMT na aquisição de casa por jovens até 35 anos. No mesmo sentido, enquanto a inflação cresce, o governo não atualiza os escalões de IRS, mutilando premeditadamente o rendimento das famílias, como não reduz temporariamente à taxa zero o IVA dos bens alimentares essenciais cuja inflação superou os 18%, nem permite a dedução no IRS do aumento brutal dos juros nos créditos à habitação.

Para o PS, no Governo, milhares de milhões de euros de lucros excessivos acumulados à conta do sofrimento alheio, são a ferramenta que promove dependências que deveria evitar, mas que reforça, a pensar nos votos. Nem mesmo três bancarrotas depois, se aprende grande coisa com os erros, lá pelo largo do Rato.