Saiba quais estradas e comboios estão suspensos

Estas são as estradas fechadas ou condicionadas na região de Lisboa às 8h36, segundo a Câmara Municipal de Lisboa:

Os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.

O trânsito na A5 continua muito condicionado, com muitas pessoas a tentarem circular entre Lisboa e Cascais e a enfrentarem várias estradas cortadas.

Além da A5, o trânsito continua com restrições no IC19, na CRIL, no IP7, entre outras.

A ANEPC, em comunicado enviado às redações, informa também que existem várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.

Note-se ainda que estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 8 entre Odivelas e Loures e a EN 250 em Frielas devido ao galgamento do rio.

Estão também cortadas a EN115 na Rotunda das Oliveiras e A-das-Lebres, Loures, os acessos à A8, em Loures, EN115-2 Maxial-Ermegeira devido a um deslizamento de terras, a EN9 Ponte Rol, Torres Vedras, e a Calçada de Carriche, Odivelas, por devido a uma derrocada de terras.

De acordo com informação da Infraestruturas de Portugal (IP), enviada à Lusa, o acesso ao IC19 para Rio de Mouro, a N6 (Auto da Boa Viagem), acesso IC16 para a CRIL, Pontinha e o acesso ao IC19 para a Buraca encontram-se também cortados.

O IP7 está igualmente cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril.

Comboios do Norte, Sintra e Cascais com vias suspensas

A circulação em várias vias e troços das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais está suspensa devido ao mau tempo que está a afetar o distrito de Lisboa com chuvas fortes, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP adianta que a circulação na Linha ferroviária do Norte está suspensa nas quatro vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca e na Linha de Sintra nas vias A e D entre Campolide e Alcântara-Terra, devido a inundação.

Está também suspensa a circulação entre a Bifurcação de Chelas e Lisboa Santa Apolónia e na Linha de Cascais nas vias A e D entre Cais do Sodré e Oeiras.

Além disso, através do Twitter, o Metropolitano de Lisboa informou dos vários constrangimentos na linha de metro, anunciando que a estação de Chelas está encerrada, assim como o átrio nort da estação do Jardim Zoológico (no acesso ao terminal de autocarros) e no átrio sul da estação de Entrecampos (na zona das ligações aos comboios).

O Metropolitano esclarece que os comboios continuam a circular, mas não vão parar em Chelas.

⚠ Constrangimentos devido a inundações:

. Estação Chelas encerrada;

. Estação Jardim Zoológico: o átrio norte (acesso ao terminal de autocarros) encerrado;

. Estação Entre Campos: átrio sul (ligação aos comboio) encerrado. — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) December 13, 2022

Notícia atualizada.