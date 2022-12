Escolas de Oeiras vão encerrar

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, anunciou que as escolas do seu munícipio vão encerrar esta terça-feira, apelando aos pais para irem buscar as crianças até à hora de almoço.

"As escolas de Oeiras vão todas encerrar. De acordo com as indicações que temos, a situação pode agravar-se. O trânsito começa a ficar caótico e lá para a hora de ponta podem haver problemas de segurança. É importante recolher as crianças até à hora de almoço", disse o responsávcel, em declarações aos jornalistas, em Algés.

"Choveu muito mais do que na quarta-feira. A ribeira de Algés transbordou. Os prejuízos estão a incidir nos comerciantes mas também nas infraestruturas municipais. Há prejuízos avultos", acrescentou.