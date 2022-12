Cantor dos BTS rapa cabelo ao cumprir serviço militar

Todos os jovens da Coreia do Sul têm de cumprir entre 18 e 21 meses de serviço militar obrigatório antes de completarem 30 anos. E os famosos não são exceção.

Jin, o membro mais velho da banda de K-pop de sucesso BTS, já começou a cumprir o serviço militar obrigatório, tendo rapado o cabelo.

O novo visual foi partilhado no Instagram por Sungdeuk Son, diretor musical da banda.

Em outubro, a editora Big Hit Music anunciou que todos os membros do grupo iriam cumprir dois anos de serviço militar (que é exigido a todos os jovens sul-coreanos). Contudo, pouco tempo depois, foi também noticiado que os membros do grupo iriam solicitar um adiamento, devido a um concerto em Busan, no passado dia 15 de outubro.