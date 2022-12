Eva Kaili já não é vice-presidente do Parlamento Europeu

Eva Kaili já não é a vice-presidente do Parlamento Europeu.

A eurodeputada grega, detida pela polícia belga na passada sexta-feira por suspeitas de participação num esquema de corrupção com o Qatar, foi destituída do seu cargo.

De acordo com um comunicado esta terça-feira publicado, "o Parlamento Europeu decidiu, esta terça-feira, pôr termo ao mandato de vice-presidente de Eva Kaili". A decisão, lê-se na mesma nota, foi aprovada por 625 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções, representando uma dupla maioria de dois terços dos votos expressos e uma maioria dos deputados que compõem o Parlamento.

A votação foi feita ao abrigo do artigo 21º. das regras de procedimento do Parlamento Europeu, na sequência das investigações que as autoridades belgas estão a realizar no âmbito das suspeitas de corrupção que envolvem, entre outras pessoas, a eurodeputada grega.

Eva Kaili era uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu e foi uma das quatro pessoas detidas durante o fim de semana por alegada participação num organização criminosa de branqueamento de capitais e corrupção relacionada com o Qatar, país anfitrião do Campeonato Mundial de Futebol de 2022.