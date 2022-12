Jacinda Ardern insulta deputado da oposição

Jacinda Ardern, do Partido Trabalhista, fez o comentário ao retornar ao seu assento após uma série de perguntas do líder da oposição e do partido ACT. O comentário foi captado e incluído na transcrição oficial do debate.





A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, pediu esta terça-feira desculpa por ter insultado o líder da oposição, David Seymour, chamando-o de “idiota arrogante” durante um debate que decorria num parlamento.

Jacinda Ardern, do Partido Trabalhista, fez o comentário ao retornar ao seu assento após uma série de perguntas do líder da oposição e do partido ACT. O comentário foi captado e incluído na transcrição oficial do debate. O momento foi também transmitido na televisão, através do canal do parlamento.

"Poderá a Primeiro-Ministro dar um exemplo de que cometeu um erro, pedindo desculpa por ele, e reparando-o devidamente?", perguntou o deputado, ao que Ardern responde: "Houve uma série de ocasiões em que reconhecemos que não teremos respostas perfeita. Mas mantenho o trabalho que fizemos como governo durante este último ano e durante este último mandato - sempre tomámos decisões que acreditamos serem do melhor interesse da Nova Zelândia na altura”.

Depois de se sentar, Ardern disse, em voz baixa: "Que idiota arrogante." A maioria dos parlamentares não se apercebeu da boca da primeira-ministra, uma vez que o presidente da Câmara, Adrian Rurawhe, começou a falar ao mesmo tempo.

O gabinete de Ardern disse que pediu desculpa a Seymour pelo comentário. Quando solicitado pela The Associated Press para esclarecer o incidente, o gabinete de Ardern não contestou o comentário.

Numa entrevista à AP, Seymour disse ter ficado “absolutamente chocado e surpreendido” com a boca de Jacinta Ardern. "É muito fora de carácter para Jacinda, e eu conheço-a pessoalmente há 11 anos".