CGTP convoca greve para 9 de fevereiro

A CGTP convocou um dia de protesto para o dia 9 de fevereiro de 2023 para, com greves e paralisações em todos os setores do país, anunciou Isabel Camarinha secretária-geral do sindicato, de acordo com a agência Lusa.

"A CGTP decidiu convocar um dia nacional de indignação, protesto e luta, com greves e paralisações em todos os setores e todo o país", afirmou a secretária-geral da CGTP.

O sindicato pede aumentos salariais, controlo dos preços, regulação dos horários de trabalho, a defesa da contratação coletiva e a revogação das “normas gravosas” da legislação laboral.