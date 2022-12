Três detidos em Lisboa por tráfico de droga

No âmbito desta abordagem, foram apreendias 85 doses individuais de cocaina, 94 de heroína e 121,50 euros.





Foram detidas na quarta-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal, três pessoas (dois homens e uma mulher), com 20, 22 e 42 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado esta sexta-feira enviado às redações, "estando providos da informação criminal necessária para o combate a situações que afetam o sentimento de segurança das populações na zona oriental de Lisboa, os Polícias dedicaram-se à interceção de indivíduos que se encontravam a transacionar produto estupefaciente no bairro da Quinta do Lavrado, em Lisboa".

Os suspeitos foram detidos em flagrante delito na madrugada de dia 14.

"Depois de terem conseguido passar pelos dois suspeitos a quem lhes tinha sido confiada a tarefa de “vigiar”, os Polícias almejaram alcançar o vendedor na posse do produto estupefaciente que tinha à sua guarda e o respetivo dinheiro proveniente das vendas que já tinha efetuado", lê-se na mesma nota.

No âmbito desta abordagem, foram apreendias 85 doses individuais de cocaina, 94 de heroína e 121,50 euros.

De acordo com a autoridade, a detenção vem no seguimento de outras dezenas de detenções feitas nos últimos meses, "com a finalidade de reforçar o sentimento de segurança, assegurar a punibilidade de quem se dedica a estes crimes".

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido presentes a Tribunal e aplicada a medida de coação de apresentações semanais.