Ativistas pelo clima que ocuparam faculdade foram condenados a multa de 295 euros

Os quatro jovens ativistas pelo clima, que ocuparam a Faculdade de Letras de Lisboa há cerca de um mês, foram condenados a uma pena de multa de 295 euros, esta sexta-feira, por um crime de desobediência.

"Independentemente das causas que cada um abraça, tem que o fazer de acordo com as regras da sociedade", disse o juiz, na leitura da sentença no Campos da Justiça, em Lisboa.

Os ativistas foram condenados a 80 dias de pena de multa, no valor de 5 euros por dia, perfazendo um total de 295 euros. Se não puderem pagar por inteiro, podem fazê-lo em prestações ou substituir o valor por trabalho comunitário.