Mestre do barco desaparecido dá à costa em balsa salva-vidas

Embarcação, com quatro pessoas a bordo, deveria ter regressado ao porto da Nazaré a meio da manhã. Último contacto foi estabelecido às 08h, depois disso foram feitas várias tentativas sem sucesso.





O mestre da embarcação que foi dada como desaparecida, esta sexta-feira, depois de não ter regressado ao porto da Nazaré como estava previsto, foi encontrado com vida.

O homem, de 42 anos e de nacionalidade portuguesa, deu à costa na praia de Pedrógão, no concelho de Leiria, numa balsa salva-vidas, confirmou o comandante da Capitania do Porto da Nazaré, ao Jornal de Notícias.

O barco "Letícia Clara", pertencente a um armador de Vila do Conde, saiu do porto da Nazaré, com quatro pessoas a bordo, por volta da meia-noite passada, devendo regressar a meio da manhã, o que não se veio a verificar.

Os três outros tripulantes, dois indonésios e um marroquino, continua desaparecidos.