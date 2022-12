Encontrado corpo a boiar ao largo da marina de Vilamoura

Foi recuperado, esta sexta-feira, o corpo de um homem, encontrado ao largo da marina de Vilamoura, no concelho de Loulé, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), adiantando que não se conhecem ainda as causas e as circunstâncias da morte.

Um popular avistou o corpo "a flutuar ao largo da marina" e alertou as autoridades, tendo sido acionados operacionais do comando-local da Polícia Marítima de Faro e da Estação Salva-vidas de Quarteira, segundo um comunicado da AMN.

O corpo foi resgatado para terra, verificando-se então que se tratava de uma pessoa do sexo masculino "com diversas escoriações na zona abdominal e uma perfuração profunda na zona do peito".

O óbito foi declarado pelo delegado de saúde, que se deslocou ao local, e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Faro.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, tendo já começado a realizar as tomaram conta "as devidas diligências".