Detidos dois funcionários que retiravam droga de aviões no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve quatro cidadãos, de nacionalidade portuguesa, suspeitos de tráfico de droga.

Dois dos detidos são “funcionários de uma empresa prestadora de serviços de handling no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”, informa a PJ, adiantando que estes “retiravam a droga diretamente do porão dos aviões, logo após a sua chegada, desviando-a da fiscalização das bagagens".

As detenções ocorreram em flagrante delito, no âmbito de uma operação levada a cabo contra “um grupo criminoso que, através de voos de linha aérea regular, se dedicava à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional", lê-se no comunicado da PJ.

No decurso da operação foi ainda “apreendida uma elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos um milhão e cem mil doses individuais".

A droga tinha acabado de chegar a Lisboa, num voo que vinha da América Latina, quando foi apreendida.

Foi também apreendida uma elevada quantidade de dinheiro em notas, além de “três viaturas automóveis de alta cilindrada, telemóveis e diversa documentação”

Os detidos, com idades entre os 29 e os 51 anos, já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.