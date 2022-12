Trump é modelo de Bolsonaro

Manifestações, agora com agressividade, continuam e prometem perturbar a posse. Mas servem apenas para limitar a liderança do Presidente ao seu grupo mais próximo, sem nenhuma expressão na sociedade.





Aristóteles Drummond

O comportamento do ex-Presidente americano Donald Trump virou exemplo para os partidários do ainda Presidente Bolsonaro e com certa cumplicidade dele. Manifestações, agora com agressividade, continuam e prometem perturbar a posse. Mas servem apenas para limitar a liderança do Presidente ao seu grupo mais próximo, sem nenhuma expressão na sociedade. Os membros do governo mostram certo constrangimento com o que se passa. Vai surgir uma oposição no campo da direita à medida que o Governo Lula venha, eventualmente, a ir para a esquerda e, assim, afete a economia e a qualidade de vida da população. A desvantagem de Lula é que, apesar de negar, pega um país arrumado e que conseguiu sair da pandemia com crescimento e baixa inflação. Os números não mentem.

VARIEDADES

• O Banco Central no Brasil é independente. Uma das conquistas do atual Governo. Semana passada não mexeu na taxa de juros, que está alta (13,75), e advertiu que pode aumentar, caso a nova política económica gere despesas e mais inflação.

• O gasto extra obtido pelo Governo Lula, aprovado no Congresso, equivale ao valor do Banco Santander, que é o terceiro privado do Brasil.

• O Judiciário faz uma intervenção surpreendente por semana. Agora foi questionar a compra de blindados militares, decisão do Poder Executivo. A Suprema Corte resolveu multar 177 caminhões que participaram de um ato político. A competência seria das polícias estaduais.

• A agricultura continua a crescer. A safra de grãos 22/23 está estimada em 310 milhões de toneladas. Soja, com 150, e milho, com 118, liderando.

• A empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, a Corsan, foi colocada para privatização por um mil milhões de euros equivalentes.

• A Família Imperial do Brasil vai se reunir no Natal no Sítio Santa Maria, em Vassouras, hoje sob a gestão de D. Alberto. Os Príncipes de Ligne, da Bélgica, presentes. Ela nascida Orleans e Bragança.

• A ponte aérea Rio-São Paulo, com mais de 40 voos diários em cada sentido, cobra tarifas abusivas, segundo os consumidores. O trecho de ida e volta, que custava em média 300 euros, está por quase mil. As empresas de autocarros fazem a festa. Curioso é que uma passagem ida e volta a Europa está no mesmo preço da Rio São Paulo.

• Inaugurado próximo ao Rio um Parque dos Dinossauros com réplicas gigantes em número de 40. O grupo empreendedor é o mesmo que controla o Oceanário, o Pão de Açúcar e o Corcovado. Além da maior roda-gigante da cidade.

• O Rio promete o melhor réveillon de todos os tempos. Além do espetáculo de fogos em Copacabana, também haverá atrações de fogos e muita música em dez outros pontos da cidade. Copacabana deve receber até dois milhões de pessoas. A comunidade portuguesa deve ficar na festa do Hotel Pestana, em plena Praia de Copacabana.

• Já na Bahia, em Salvador, serão cem atrações em mais de um dia. E com a hotelaria portuguesa presente na Praia do Forte – Tivoli – e no Pestana de Salvador.

Rio de Janeiro, dezembro de 2022