Benfica eliminado da Taça da Liga pelo Moreirense

Encarnados não foram além do empate.





O Moreirense empatou com o Benfica a uma bola, na terceira e última jornada do Grupo C da Taça da Liga.

O empate permitiu o apuramento da equipa de Moreira de Cónegos para os quartos de final, onde vai jogar contra o Arouca na próximas quinta-feira, já o Benfica foi eliminado da competição.

O marcador foi inaugurado aos 25 minutos pelo Moreirense, com um golo de André Luís, na conversão de uma grande penalidade

Já perto do final da primeira parte, aos 43 minutos Gonçalo Ramos igualou, conseguindo o empate 1-1, o que acabou por ser o resultado final, eliminando os encarnados.