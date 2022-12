Atenções viradas para Messi e Mbappé na final do campeonato do mundo

França e Argentina disputam este domingo o título de campeão do mundo, mas as atenções estão viradas para as estrelas maiores das duas seleções, Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos jogadores do Paris Saint Germain (PSG).

Os dois colegas do PSG ocupam o primeiro lugar da tabela de melhores marcadores deste Mundial, com cinco golos cada.

Messi vai disputar o seu último jogo em mundiais e quer sagrar-se campeão do mundo pela primeira vez. A Argentina não vence um Mundial desde 1986, com a famosa “mano de dios” de Maradona. Lionel Messi tem dois títulos pela albiceleste, uma Copa América e a Finalíssima Intercontinental.

Já a jovem estrela em ascensão de 23 anos, Kylian Mbappé, quer ganhar o campeonato do mundo pela segunda vez, depois de 2018, e também ganhou uma Liga das Nações pela seleção francesa.

Os franceses são considerados favoritos, mas os argentinos prometem dar luta para levar a taça. São esperados 35 mil argentinos no estádio, a maioria. As duas seleções procuram o terceiro mundial da sua história.