Argentina é campeã do mundo depois de derrotar a França

A Argentina e a França defrontaram-se na final do Mundial para decidir quem levava o tão esperado título de campeão do mundo 2022. O placar foi inaugurado ao minuto 23’ com penálti de Lionel Messi e ao minuto 36’ Di Maria aumentou a vantagem e fez o 2-0. O marcador manteve-se inalterado na primeira parte, que teve o domínio da seleção albiceleste.

Na segunda parte o galo acordou e de que maneira com dois golos de Kylian Mbappé ao minuto 80 e 81, nem deu tempo para a defesa argentina reagir e estava feita a igualdade no estádio Lusail, remontada da seleção gaulesa.

Depois dos dois golos para cada uma das seleções, já não havia favoritos, todos acreditavam mas só um podia sair vencedor. De um lado Messi , do outro Mbappé...

Chegaram os 90 minutos e o árbitro deu mais 8 minutos de compensação e ninguém conseguiu marcar.

Seguiu-se o prolongamento, onde Messi fez o golo ao minuto 108’ e a Argentina estava cada vez mais perto de erguer a taça, mas Mbappé marcou ao minuto 117’ de penálti e a partida estava novamente empatada.

A vitória seria mesmo decidida nas grandes penalidades, onde a Argentina foi suprema e marcou 4 penaltis contra 2 da França.

A Argentina é a nova campeã do mundo.