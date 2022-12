Português morre em Espanha em acidente de caça

Um português de 33 anos morreu no domingo em Valencia de Las Torres, Badajoz, Espanha, na sequência de um acidente de caça.

De acordo com o Serviço de 112 de Extremadura, citado pela imprensa espanhola, o homem foi baleado, acabando por não resistir.

Os dados iniciais, indica a rádio Onda Cero, indicam que o homem terá disparado acidentalmente a sua própria arma quando estava a saltar uma cerca de arame.

No local, estiveram os socorristas e a patrulha da Guardia Civil de Badajoz, estando atualmente o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A imprensa bracarense adianta que a vítima se trata de Fernando Costa, um dos administrados do grupo Bernardo da Costa, de Braga.

Numa publicação partilhada no Facebook, o grupo confirma a morte do administrador, escrevendo que é "com imensa tristeza e sentimento de pesar que" comunicada a morte de Fernando Costa.

"Esta noticia apanha-nos a todos de surpresa e a todos causa uma enorme consternação", lê-se ainda.