Mais de uma dezena de distritos sobem para aviso laranja devido à precipitação

Três distritos de Portugal continental vão esta segunda-feira ficar sob aviso laranja devido à precipitação, adiantou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na madruga de terça-feira passarão, contudo, a ser 12 os distritos sob este aviso.

Viana do Castelo, Braga e Porto são os distritos que estão abrangidos por este aviso, que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, a partir das 21h00 de hoje e até às 09h00 de amanhã.

Todos os restantes distritos do continente, com exceção de Beja e Faro, estão com aviso amarelo devido à chuva e, em alguns casos, também devido à agitação marítima.

Já na terça-feira, passam a ser 12 os distritos sob aviso laranja devido à precipitação, incluindo os três que já estavam.

No caso de Vila Real, o aviso laranja estará em vigor entre as 00h00 e as 6h00, sendo que em Viseu, Aveiro, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Lisboa e Setúbal o aviso irá vigorar entre as 00h00 e as 09h00.

Os restantes estão sob aviso amarelo, também em diferentes períodos.

Recorde-se que André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil, disse ser expectável que ocorressem níveis de precipitação idênticos aos da semana passada e que "o período crítico desta precipitação" começará ao final do dia de hoje, "sendo que a altura crítica é na madrugada de dia 20, terça-feira".

O vento está de quadrante sul, com rajadas até aos 45 quilómetros hora no litoral e a agitação marítima terá um agravamento a partir de hoje.