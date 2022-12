Homem morre entalado num portão em Vouzela

Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira na sequência da queda de um portão de ferro, nas instalações da sua empresa em Campia, Vouzela, no distrito de Viseu.

De acordo com Pedro Mateus, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Vouzela o alerta foi dado "para um homem que estaria entalado num portão".

"Quando chegámos ao local, o senhor estava entalado entre um portão de ferro e o chão e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", explicou o comandante.

O mesmo adiantou ainda que "os bombeiros ainda fizeram as manobras de reanimação, mas à chegada do médico da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] foi declarado o óbito" no local.

A vítima, dona da empresa "onde se deu o acidente, estaria a arranjar o portão, quando se deu a sua queda e foi um vizinho que deu o alerta, por o ter encontrado no chão".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado pelas 13h36 e no local estiveram 11 operacionais apoiados por quatro veículos.