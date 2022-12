Pais pedem ao Irão para anularem condenação do filho à morte

Os pais de um jovem iraniano – condenado à morte por estar envolvido nas manifestações que mergulham o Irão há pelo menos três meses – imploraram, esta segunda-feira, para que o seu filho seja poupado.

Através de um vídeo, Mashallah Karami, pai de Mehdi Mohammad Karami, pede ao sistema judiciário do Irão para que anule a sentença de morte: "Peço respeitosamente ao poder judiciário, imploro, por favor, que anule a sentença de morte no caso de meu filho".

O filho, com cerca de 20 anos, é descrito pelo pai como campeão de karaté, membro da seleção nacional e vencedor de várias competições no Irão. Aparece, também no vídeo, a mãe de Mehdi, que faz o mesmo pedido.

Caso a sentença de Mehdi seja confirmada, este pode ser o terceiro iraniano a ser executado pelas suas ações de protesto provocadas pela morte Mahsa Amini, a 16 de setembro.