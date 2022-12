Serviços secretos da Ucrânia alegam que Putin adiou início da invasão pelo menos três vezes

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, terá adiado a sua ordem para invadir a Ucrânia pelo menos três vezes, de acordo com os serviços de informação ucranianos

O líder russo consultou repetidamente o chefe do Estado-Maior russo, Valeri Gerasimov, e o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, sobre a invasão, revelou esta segunda-feira o principal diretor da Inteligência ucraniana, Vadim Skibitskyi, citado pela agência Europa Press.

A mesma fonte adianta que teriam sido as autoridades do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia que pressionaram Gerasimov, assim como as outras autoridades militares, a darem o aval para o início da ofensiva.

Os serviços secretos ucranianos apuraram ainda que já tinha sido realizada preparação suficiente, até ao final de fevereiro, para garantir o sucesso das Forças Armadas russas.

Como foi noticiado e especulado, Moscovo terá fornecido suprimentos e munições às tropas russas para apenas três dias, uma vez que a invasão seria rápida e eficaz.